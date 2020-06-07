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Kafası kovaya sıkışan köpeğin imdadına Ürgüp Bakımevi yetişti
Kafasını kovaya sıkıştıran yavru köpek, nefes almakta zorlanırken imdadına Ürgüp Belediyesi geçici bakım evi yetişti.
Nevşehir 07.06.2020, 09:58
Bugün akşam saatlerinde Kavaklıönü Mahallesi Elit sitesi civarında bir köpeğin kafasına kova geçtiği ihbarını alan Ürgüp geçici köpek bakım evi ekipleri hemen köpeğin olduğu bölgeye gelerek kovaya sıkışan ve nefes almakta zorlanan köpeği kurtardı.
Yavru köpeğin kafasına geçen kova nefes almakta zorlanmasına sebep olurken, yavruyu Ürgüp Belediyesi geçici köpek bakım evi ekipleri kurtardı.