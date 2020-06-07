Kafası kovaya sıkışan köpeğin imdadına Ürgüp Bakımevi yetişti

Bugün akşam saatlerinde Kavaklıönü Mahallesi Elit sitesi civarında bir köpeğin kafasına kova geçtiği ihbarını alan Ürgüp geçici köpek bakım evi ekipleri hemen köpeğin olduğu bölgeye gelerek kovaya sıkışan ve nefes almakta zorlanan köpeği kurtardı.

Olay bugün akşam saat 20.00 sıralarında Ürgüp Elit sitesinde meydana geldi.

Yavru köpeğin kafasına geçen kova nefes almakta zorlanmasına sebep olurken, yavruyu Ürgüp Belediyesi geçici köpek bakım evi ekipleri kurtardı.