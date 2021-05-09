Kadir Gecesi Özel Programı Tvnev Ekranlarında Nevşehirlilerle Buluştu

Kadir Gecesi dolayısıyla Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan program tvnev ekranlarında Nevşehirlilerle buluştu.

Yedi Güzel Adam, Payitaht Abdülhamid ve Sevda Kuşun Kanadında dizilerinden tanıdığımız sanatçı Bahadır Yenişehirlioğlu’nun doyumsuz sohbeti ile başlayan programda Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışması Dünya Birincisi Muhammed Jamal Nevşehirlilere kuran ziyafeti sundu.

Programda ayrıca Murat Belet, söyleyediği ilahi ve ezgilerle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Tvnev’in sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan programa konuk olan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, tüm Nevşehirlilerin ve İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik etti.

Savran, “Bin hayırlı daha hayırlı olan bir gecede birlikte olduğumuz için çok mutluyum. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Rabbim Kadir Gecesi’nden bahsederken ‘Şüphesiz ki biz Kur’ân’ı kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir, nereden bileceksin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için inerler de inerler. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar’ diye buyuruyor. Bizde inşallah bu gecenin feyzini, bereketini hissedeceğiz. Bu vesilelerle bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecemizin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum."dedi.

Savran, Bahadır Yenişehirlioğlu ile yaptığı sohbette ayrıca İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırmasına da tepki gösterdi.

Başkan Savran, “Talihsiz bir şekilde Siyonist, emperyalist İsrail’in Mescidi Aksa’da ibadet eden Müslüman kardeşlerimize yaptığı zulüm ve saldırıları şiddetle kınıyorum. Rabbim Siyonist, emperyalist düşüncede olan, insanları sömüren, kendi emelleri için her türlü işkenceyi kendilerine hak gören kişilerden, devletlerden bizleri bertaraf etsin. Onları kahretsin. Biz İslam coğrafyası ve bu coğrafyanın en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye olarak bu zulme karşı çıkmak için çabalıyoruz. Rabbim devletimizi güçlü kılsın. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde inşallah daha da güçlü bir ülke olarak bu zulme karşı çıkacak ve dünyanın bütün coğrafyalarındaki Müslümanlara umut olacağız inşallah. ‘Dünya beşten büyüktür’ diyen bir liderimiz var. Biz onun bu sözünün ne kadar değerli olduğunu zaman geçtikçe daha da iyi anlayacağız. Yıllardır dünya tarihinde kendi refahları için mazlumları ezen, dinlerini yok sayan siyonist, emperyalistlerden bu dünyayı kurtarmak lazım. Bizim üzerimize düşen burada kendi işimizi, görevimizi yılmadan aşkla, şevkle yapmak” diye konuştu.

Bahadır Yenişehirlioğlu ise, İsrail’de yaşanan olayın tüm Müslümanların içini acıttığını belirterek şöyle konuştu;

“Bu son yaşanan olay hepimizin içini çok acıttı. Fakat İslam coğrafyasından arzu edilen sesin yükselmediğini görmek ayrı bir üzüntü kaynağı. Bu da Türkiye Cumhuriyeti’nin ne kadar önemli olduğunu, İslam coğrafyaları açısından ne kadar ehemmiyetli olduğunu gösteriyor. Yine en güçlü sesin mazlum coğrafyalar ve ezilen Müslüman kardeşlerimiz adına dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti’nden yükseldiğini gösteriyor. Bu aslında bizlerin ne kadar güçlü olmamız gerektiğini, birlik, beraberlik içerisinde dimdik ayakta durmamız gerektiğinin de bir göstergesi. Çünkü şunu müşahede ettik ki hem yakın coğrafyamız Ortadoğu’da hem dünyanın pek çok köşesinde eziyet çeken, sömürülen mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimiz için tek ses Türkiye Cumhuriyeti’nden yükselmektedir. Buda bizi daha anlamlı ve önemli kılmakta. Sorumluluğumuzun arttığının da bir göstergesi.”