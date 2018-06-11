'Kadir Geceniz mübarek olsun'

Başkaya Kaya açıklamasında; “Başı rahmet, ortası mağfiret sonu azaptan kurtuluş olarak bilinen Ramazan ayının son günlerini idrak etmekteyiz. Kur’anı Kerim’de ‘Bin aydan daha hayırlı’ olduğu bildirilen Kadir Gecesine ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Rahmet ve mağfiretin sağanak halinde indiği Kadir Gecesi, faziletine inanarak idrak ettiğimiz takdirde kurtuluşumuza vesilece olacaktır. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya sevgi ve barışın tesis edilmesine vesile olmasını niyaz ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramının da müjdecisi olan Kadir Gecesi’nin başta değerli hemşerilerimiz olmak üzere insanlığa hayırlar getirmesini yürekten temenni eder, esenlikler dilerim” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2018, 08:20