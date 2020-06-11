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Kadınlar Pandemi Deneyimlerini Hikâyeleştiriyor
AK Parti Nevşehir İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından korona virüsle mücadele günlerinde kadınların duygu ve düşüncelerini yazıya aktarmalarını sağlamak için özel bir yarışma düzenlendiğini belirtti.
Nevşehir 11.06.2020, 09:22
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, yaptığı açıklamada, 81 İlde düzenlenecek “Pandemi Günlerinin Getirdikleri” başlıklı serbest deneme yazısı yarışmasının yapılacağını söyledi.
Ayşe Bilgiç son olarak ise şunları sözlerine ekledi; “Başvuru için akkadin.org.tr adresinden başvuru yapılacak. Son başvuru tarihi 15 Haziran Pazartesi günü. Tüm Nevşehirli kadınlarımızın katılımlarını bekliyoruz.”