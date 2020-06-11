Kadınlar Pandemi Deneyimlerini Hikâyeleştiriyor

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, yaptığı açıklamada, 81 İlde düzenlenecek “Pandemi Günlerinin Getirdikleri” başlıklı serbest deneme yazısı yarışmasının yapılacağını söyledi.

Her yaş grubundan kadınların yarışmaya katılabileceğini ifade eden Bilgiç; “İl Kadın Kolları Başkanlığımız tarafından bir komisyon oluşturulacak ve o komisyonca yazılar değerlendirilecek. Siyasi ayrım ve yaş sınırı gözetmeksizin isteyen herkes yarışmaya başvuru yapabilecek. Dereceye girenler, ödüllerini pandemi sonrasında Cumhurbaşkanımız Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak.

Ayşe Bilgiç son olarak ise şunları sözlerine ekledi; “Başvuru için akkadin.org.tr adresinden başvuru yapılacak. Son başvuru tarihi 15 Haziran Pazartesi günü. Tüm Nevşehirli kadınlarımızın katılımlarını bekliyoruz.”