KADEM Nevşehir Temsilciliği Vadi Yürüyüşü Düzenledi

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, hafta sonunda Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafında düzenlenen Çat Vadisi yürüyüşüne katıldı.

Çat Belediyesinin sponsorluğunda ve ev sahipliğinde gerçekleşen Vadi yürüyüşüne; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Eşi Songül Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Çat Belediye Başkanı Kamil Duru, İl Tarım Ve Orman Müdürü Okan Yılmaz, Nevşehir Birlik Vakfı Başkanı Gürbüz Dinç, Sebzeciler Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selim Özmen, Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, Orman İşletme Müdürü Aykut Satırlı, Nevşehir Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Temsilcisi İlkay Akün ile Kadın Yönetim Kurulu ve Üyeleri, Nevşehir Üniversitesi Genç Kadın Ekibi Öğrencileri ve davetliler katıldı.

Çat Vadisi’nde başlayan yürüyüş, Güvercinlik Vadisi’nde sona erdi.

Yürüyüş sonrasında ise Çat Belediyesi tarafından katılımcılara ikramlarda bulunuldu ve tüm katılımcılara da İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından fidan hediye edildi.

Vali İlhami Aktaş, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

KADEM Başkanı İlkay Akün ise; “KADEM tarafından düzenlenen vadi yürüyüşüne katılan başta Sayın Valimiz İlhami Aktaş olmak üzere tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.