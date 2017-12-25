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KADEM Nevşehir İl Temsilcisi İlkay Akün Rektör Bağlıyı Ziyaret Etti

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Nevşehir İl Temsilcisi İlkay Akün Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaret etti

25 Aralık 2017 Pazartesi 19:01
KADEM Nevşehir İl Temsilcisi İlkay Akün Rektör Bağlıyı Ziyaret Etti
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KADEM Nevşehir İl Temsilcisi İlkay AKÜN Hanımefendi ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Mazhar Bağlı'yı ziyaret ederek; KADEM faaliyetlerini, fedakar Anadolu kadınının toplumdaki önemini ve kadının eğitimdeki rolünü istişare ettiler.

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