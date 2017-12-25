KADEM Nevşehir İl Temsilcisi İlkay Akün Rektör Bağlıyı Ziyaret Etti

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Nevşehir İl Temsilcisi İlkay Akün Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaret etti