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KADEM Nevşehir İl Temsilcisi Akün, Belediye Başkanı Ünver’i Ziyaret Etti

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Nevşehir İl temsilcisi İlkay Akün, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’i makamında ziyaret ederek, dernek çalışmalarına ilişkin olarak bilgiler verdi.

26 Aralık 2017 Salı 15:39
KADEM Nevşehir İl Temsilcisi Akün, Belediye Başkanı Ünver’i Ziyaret Etti
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TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün de hazır bulunduğu ziyarette konuşan KADEM Nevşehir İl temsilcisi İlkay Akün, dernek çalışmalarına ilişkin olarak Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’e bilgiler verdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’de, ziyaretten büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, Nevşehir Belediyesi olarak 2004 yılından beri özellikle hanımların oluşturduğu sivil toplum örgütlerinin daha etkin bir şekilde görev yapmaları yönünde etkin çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

KADEM Nevşehir İl temsilcisi İlkay Akün’e tüm ekip arkadaşlarıyla birlikte başarılar dileyen Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, bundan sonraki süreçte de tüm sivil toplum teşkilatlarıyla olduğu gibi, şehir merkezindeki kadın teşkilatlarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

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