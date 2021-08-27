KAÇEM’de Kadınlar İçin Halı Dokuma Kursu Açılıyor

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi (KAÇEM) tarafından, İŞKUR işbirliğinde Halı Dokuma Kursu düzenlenecek.

18-60 yaş aralığındaki dileyen tüm kadınların başvuru yapabilecekleri ve katılımcıların gerçekleştirilecek olan mülakat sonucu belirleneceği kursa katılacak olan kursiyerlere günlük 35 TL ücret verilecek ve sağlık sigortaları yatırılacak.

Nevşehir’deki kadınlara el sanatları becerileri kazandırarak, kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamalarının amaçlandığı kursa katılmak isteyen kadınlar başvurularını 1 Eylül 2021 Çarşamba gününe kadar İŞKUR Nevşehir İl Müdürlüğü’ne yapmaları gerekiyor.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün atölyelerinde açılacak kursun eğitimleri 6 Eylül 2021 tarihinde başlayacak ve hafta içi 5 gün gerçekleştirilecek.