Son Dakika
Kaçak yollarla Nevşehir’e gelen 2 Afgan sınırdışı edildi
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir’e kaçak yollarla gelen Afgan uyruklu 2 kişiyi yakaladı.
Nevşehir 04.08.2021, 12:40 05.08.2021, 10:08
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir’e kaçak yollarla gelen Afgan uyruklu 2 kişiyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Afgan uyruklu iki kişi sınır dışı edilmek Kayseri Göç İdaresine teslim edildi.