Kabak Çekirdeğini Bekleyen Büyük Tehlikeye

Acıgöl İlçe tarım ve hayvancılık müdürlüğünden yapılan açıklamada "ekilişlerde ve üretim aşamasında sürekli çiftçimiz ile arazide olmamız ve yaptığımız gözlemler de kabak çekirdeğinde çürümeden kaynaklı verim kayıpları olduğunu görüyoruz ve bu çürüme oranı her geçen sene artarak devam etmektedir.

Bu yıl bu konu ile ilgili olarak Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsünde yaptırdığımız tahliller sonucunda kabakta sarı mozaik virüsü ve fusarium spp mantarı etmenlerine rastladık. Burada zamanla kabak üreticimizi bekleyen tehlikeye dikkat çekmemiz gerekmekte çünkü sulama suyu ile alet ekipman ile ve vektör böcekler ile çok kolayca bulaşa bilen bu virüsün kimyasal bir mücadele yolu olmadığı bilinmekte;bu sebeple kültürel önlemler alınması gerekmekte ekim nöbeti,tohum ilaçlaması,yabancı ot mücadelesi ve yaprak biti ile mücadele edilmeli, aşırı sulama ve aşırı azotlu gübre kullanımından kaçınılmalıdır.

Dikkat edilmez ise zamanla çürümenin önüne geçilemeyeceği gibi üretim verimi ve kalitesi giderek düşecek karlı ve kaliteli olmaktan çıkacak mücadele şansı kalmamış olacaktır.

Çiftçimiz tohum ve toprak hazırlama aşamasında başlayıp ilaçlama sulama,hasat aşamalarının tamamında müdürlüğümüzden teknik ve danışmanlık desteği alabilir." denildi