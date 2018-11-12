Jimnastikçiler Crowne Plaza Kapadokya’yı seçti

Nevşehir’de hafta sonunda yapılan Jimnastik 1,2 ve 3.lig ritmik jimnastik yarışmalarında mücadeleye katılan sporcuların tercihi Crowne Plaza Kapadokya oldu.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Damat İbrahim Paşa spor salonunda hafta sonunda yapılan jimnastik 1,2 ve 3.lig ikinci hafta yarışmaları yapıldı. Nevşehir’de yapılan yarışmalarda ise jimnastik takımlarının ve ailelerinin tercihi ise geçtiğimiz ay hizmete giren Crowne Plaza Kapadokya oldu. İçerisinde spor salonları ve sporcuların her türlü ihtiyacının karşılandığı Crowne Plaza Kapadokya’yı tercih eden sporcular ve aileleri gösterilen yakın ilgiden dolayı Crowne Plaza Kapadokya otel yönetimine teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 12:15