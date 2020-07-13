Japonya Büyükelçiliği’nden Engelli ve Yaşlı Taşıma Aracı İçin Nevşehir Belediyesi’ne 44 Bin Dolar Hibe

Nevşehir’de hastanedeki rütun kontrollerini yaptırmakta ulaşım sorunu yaşayan engellilerin hizmetinde kullanılmak üzere engelli taşıma aracı alınması amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Engelli ve Yaşlı Bireyler İçin Taşıma Aracı Sağlanması Projesi’ ne Japonya Büyükelçiliği 44 bin 400 Dolar hibe desteği sağladı.

Japonya Büyükelçiliği’nin Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında desteklenen proje ile ilgili geçtiğimiz aylarda Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da katıldığı ve Japonya Büyükelçiliği’nde düzenlenen protokol töreninin ardından özel olarak tasarlanan araç Nevşehir Belediyesi’ne teslim edildi.

Aynı anda 3 tekerlekli sandalyedeki engellinin ulaşımına imkan sağlayan, asansörlü ve özel olarak tasarlanan araç sağlık kontrolleri için hastaneye ulaşım zorluğu çeken engelli ve yaşlılara ücretsiz olarak hizmet verecek.

Başta engelliler olmak üzere Nevşehir'deki her bir vatandaşın yaşam kalitesini artırmak, hizmetleri verimli ve eşitlikçi bir yönetim anlayışı ile sunmak, engelli, kadın ve genç dostu bir belediye olmak misyonu ile Nevşehir'de pek çok sosyal projenin çalışmasını başlattıklarını söyleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, projeye verdikleri hibe desteğinden dolayı Japonya Büyükelçiliği yetkililerine teşekkür etti.

Nevşehir’de hastanedeki tedavileri için ulaşım sıkıntısı çeken engellilerin veya ailelerin başvuru ise birlikte aracın randevu saatinden önce engelli bireyi evinden alarak istediği sağlık kuruluşuna bırakacağını ve tedavisinin ardından da yine bu araçla evine ulaştırılacağını kaydeden Arı, “Günümüzde kentlerimizin sürdürülebilir, sağlıklı ve daha yaşanabilir mekanlar haline getirilmesinde, yerel yönetimler olarak bizlere ve toplumun tüm aktörlerine önemli sorumluluklar düşüyor. Biz de bu sorumluluğun bilinciyle şehrimizdeki engelli ve yaşlılarımızın en önemli sorunlarından birinin, sağlık kontrolleri için hastaneye ulaşım zorluğu olduğunu belirleyerek bir proje hazırladık ve Japonya Büyükelçiliğine sunduğumuz projemiz hibe almaya hak kazandı. Projemizle hizmete sunacağımız Engelli ve Yaşlı Taşıma Aracı sayesinde, belirli zamanlarda hastanede kontrolleri yapılması gereken engelli ve yaşlı vatandaşlarımız için, konforlu ve sağlıklı bir ulaşım desteği sunacağız. Burada, hem şehrimdeki vatandaşlarım, hem şahsım adına Büyükelçilik yetkililerine projemize verdikleri destek için teşekkür etmek istiyorum.” Dedi.