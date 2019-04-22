Japon ressam Kapadokya’yı resimliyor

Japonya’dan Kapadokya’yı ziyarete gelen 48 yaşındaki ressam Akari Miyajima bölgenin güzelliklerinin resimlerini çiziyor.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Japonya’dan ziyarete gelen 48 yaşındaki Akari Miyajima peribacalarının resimlerini çiziyor. Ülkesinde amatör olarak ressamlık yaptığı ifade eden Akari Miyajima, uzun zamandır bölgeyi ziyaret etmek istediğini söyledi. Miyajima, “ Japonya’da amatör olarak ressamlık yapmaktayım. Dünyanın çeşitli ülkelerini ziyaret ettim. Kapadokya bölgesi gerçekten son derece efsanelerle dolu bir yer. Peribacalarının uzun yıllardan beri resimlerini çizmek istiyordum. Ülkeme döndüğüm zaman çizmiş olduğum peribacalarını sergileyeceğim” dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 18:31