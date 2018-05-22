Japon Büyükelçisi Miyajima, Belediye Başkanı Seçen’i ziyaret etti

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Belediye Başkanı Seçen, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima’nın ziyaretinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Nevşehir’in tarihsel süreçte, birçok uygarlığın dostluk ve barış içerisinde yaşadığı ender dünya coğrafyalarından biri olduğunu belirterek “Yüzyıllar boyunca şehrimizde yaşayan uygarlıklar, barış ve dostluk ortamında yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Dinine, diline, ırkına bakılmaksızın, birçok insanın bir arada yaşayabildiği şehrimizde, camiler, mescitler, kiliseler ve şapeller gibi ibadethanelerde insanlar inançlarını özgürce yaşayabilmişlerdir. Bu çerçevede, 25-28 Eylül 2005 tarihleri arasında Nevşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Uluslararası Yerel Yönetimler Dünya Barış Konferansı ile şehrimiz Dünya Barış Kenti olarak ilan edilmiştir. Kapadokya dünya harikası, doğal güzellikleri ile eşsiz bir şehir. Şehrin etrafındaki yanardağ lavlarının, rüzgar ve yağmur sularının oluşturduğu peri bacaları ile önemli bir turizm şehri. Ayrıca yeraltı şehirleri, kaya oyma evleri, kiliseleri, manastırları, Osmanlı ve Selçuklu evleriyle de çok değerli bir tarih şehri. Coğrafi olaylar Peribacalarını oluştururken, insanlar da bu peribacalarının içlerine ev, kilise oymuş, bunları fresklerle süsleyerek, binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır.” dedi.

“Başımızın Üstünde Yeriniz Var”

Seçen, Nevşehir halkının Japonlara özel bir sempatisi olduğunu dile getirerek “ Bu nedenle iki ülke vatandaşları arasındaki kültürel alışverişi çok önemsiyor ve değerli buluyorum. Sizlerin başımızın üstünde her zaman özel ve ayrıcalıklı bir yeri var. Umarım bu ziyaret Türk-Japon ilişkilerinde olduğu gibi yöremiz turizmi açısından da yararlı olacaktır.” diye konuştu.

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima’ da 8 ay önce göreve başladığını belirterek, bu süreçte tüm Türklerden büyük ilgi ve alaka gördüğünü dile getirerek teşekkürlerini iletti. Kapadokya bölgesinin Japon halkı için oldukça önem taşıdığına dikkat çeken Büyükelçi Miyajima, adeta Türkiye ile özdeş hale gelen Kapadokya bölgesinin özelliklerinin ve güzelliklerinin daha fazla Japon turistin ziyaret etmesini arzu ettiğini sözlerine ekledi.

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, dünya kültürel mirasına sahip Japonya ile Türkiye’nin her alanda yakın işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğine inandığını ifade etti. Ziyarette yakasında taşıdığı Türk-Japon bayrakları ile dikkat çeken Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaretinde de dile getirdiği Japonya TV kanallarının bölgesi dizi film çekmesi düşüncesini bu kez Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ile paylaştı.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ’de bu noktada üzerlerine ne düşüyorsa fazlasıyla yerine getireceklerini kaydetti ve bu her türlü yardıma hazır olduklarını belirtti.