Jandarma uyuşturucu suçundan 7 kişiyi yakaladı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri tarafından Acıgöl ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 7 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri Acıgöl ilçesinde yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yapan3 kişiyi ve uyuşturucu madde bulundurmak suçundan ise 4 kişi olmak üzere 7 kişiyi yakaladı. Yapılan aramalarda ise 26 adet sentetik hap, 1 gram metamfetamin, 14 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarmada ki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden ikisi tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.