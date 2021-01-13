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Jandarma Elektrikle Balık Avlayanlara Geçit Vermedi
Nevşehir 13.01.2021, 14:09
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ile Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Gülşehir ilçesi Terlemez Köyü mülki sınırları içerisinde bulunan Kızılırmak Nehri üzerinde, elektrik kullanmak suretiyle yasak yöntemlerle balık avladığı tespit edilen R. E ve M. C. isimli şahıslar, çeşitli cins ve ağırlıklarda 270 adet balık 1 adet şişme bot, 2 tulum, 1 fileli sepet, 2 elektrik verme aracı ve 2 elektrik yükseltmek için kullanılan regülatör ile birlikte yakalanmıştır.
Yasak yöntemlerle balık avladığı tespit edilen R. E ve M. C. isimli şahıslara Gülşehir İlçe Tarım Müdürlüğünce idari para cezası uygulanmış olup, ele geçen balık ve malzemelere el konulmuştur.