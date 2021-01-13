Jandarma Elektrikle Balık Avlayanlara Geçit Vermedi

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ile Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Gülşehir ilçesi Terlemez Köyü mülki sınırları içerisinde bulunan Kızılırmak Nehri üzerinde, elektrik kullanmak suretiyle yasak yöntemlerle balık avladığı tespit edilen R. E ve M. C. isimli şahıslar, çeşitli cins ve ağırlıklarda 270 adet balık 1 adet şişme bot, 2 tulum, 1 fileli sepet, 2 elektrik verme aracı ve 2 elektrik yükseltmek için kullanılan regülatör ile birlikte yakalanmıştır.

Yasak yöntemlerle balık avladığı tespit edilen R. E ve M. C. isimli şahıslara Gülşehir İlçe Tarım Müdürlüğünce idari para cezası uygulanmış olup, ele geçen balık ve malzemelere el konulmuştur.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çevre, doğa ve hayvanların korunması ile ilgili faaliyetlere aralıksız devam edilecektir.