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Jandarma ekipleri uyuşturucudan 4 kişiyi yakaladı
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Derinkuyu, Acıgöl ve Gülşehir’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Nevşehir 23.12.2020, 11:20 23.12.2020, 13:34
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Derinkuyu, Acıgöl ve Gülşehir’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.