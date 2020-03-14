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JAKEM Komutanı Altın, Başkan Salaş'ı Ziyaret Etti
Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'ı ziyaret etti.
Nevşehir 14.03.2020, 11:23
Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren NTB Başkanı İbrahim Salaş ise, Albay Altın’a teşekkürlerini iletti, yeni görevinde kendisine başarılar dileyerek, ziyaretin anısına kendisine hediyelerini takdim etti.