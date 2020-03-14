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JAKEM Komutanı Altın, Başkan Salaş'ı Ziyaret Etti

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'ı ziyaret etti.

Nevşehir 14.03.2020, 11:23
JAKEM Komutanı Altın, Başkan Salaş'ı Ziyaret Etti
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Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren NTB Başkanı İbrahim Salaş ise, Albay Altın’a teşekkürlerini iletti, yeni görevinde kendisine başarılar dileyerek, ziyaretin anısına kendisine hediyelerini takdim etti.

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