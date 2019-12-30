İzmarit Toplama Kampanyasında Ödüller Sahiplerini Buluyor

Topuzlu Han Tesisleri’nde düzenlenecek programda çeyrek altın, başkanla yemek, Nevşehir Belediyespor forması, Belediye Başkanı Rasim Arı imzalı kitap ve sinema bileti hediyeleri ile kampanyaya katılanların adlarına dikilen fidanların sertifikaları dağıtılacak.

Nevşehir Belediyesi tarafından sigaranın insan sağlığına ve çevreye verdiği zarar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ‘İzmaritsiz Sokaklar’ sloganıyla başlatılan ödüllü sigara izmariti toplama kampanyasının ilk dönemi sona erdi. Proje çerçevesinde; 10 gram ve üzeri izmarit getiren tüm kişiler için adına fidan dikimi, 50 gram ve üzeri izmarit getirenlere sinema bileti, 100 gram ve üzeri izmarit getirenlere başkan imzalı kitap, 200 gram ve üzeri izmarit getirenlere Nevşehir Belediyespor forması, en çok izmarit getiren ilk 50 kişiye Belediye Başkanı Rasim Arı ile yemek ve en fazla izmarit getiren kişiye çeyrek altın hediyesi verilecek.

Bu akşam saat 18.00’da Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Topuzlu Han Sosyal Tesisleri’nde düzenlenecek olan programda ödül kazananlar Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından açıklanarak ödülleri dağıtılacak.

İlk döneminde Nevşehirlilerin büyük ilgi gösterdikleri ‘Temiz Şehir Nevşehir-İzmaritsiz Sokaklar Kampanyası’ Ocak ayında da devam edecek.