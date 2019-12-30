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İzmarit Toplama Kampanyasında Ödüller Sahiplerini Buluyor
Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘İzmaritsiz Sokaklar Kampanyası’na katılarak ödül kazanmaya hak kazananlar bu akşam belli olacak.
Nevşehir 30.12.2019, 09:13
Topuzlu Han Tesisleri’nde düzenlenecek programda çeyrek altın, başkanla yemek, Nevşehir Belediyespor forması, Belediye Başkanı Rasim Arı imzalı kitap ve sinema bileti hediyeleri ile kampanyaya katılanların adlarına dikilen fidanların sertifikaları dağıtılacak.
Bu akşam saat 18.00’da Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Topuzlu Han Sosyal Tesisleri’nde düzenlenecek olan programda ödül kazananlar Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından açıklanarak ödülleri dağıtılacak.
İlk döneminde Nevşehirlilerin büyük ilgi gösterdikleri ‘Temiz Şehir Nevşehir-İzmaritsiz Sokaklar Kampanyası’ Ocak ayında da devam edecek.
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