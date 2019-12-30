Son Dakika

İzmarit Toplama Kampanyasında Ödüller Sahiplerini Buluyor

Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘İzmaritsiz Sokaklar Kampanyası’na katılarak ödül kazanmaya hak kazananlar bu akşam belli olacak.

Nevşehir 30.12.2019, 09:13
İzmarit Toplama Kampanyasında Ödüller Sahiplerini Buluyor
banner230

Topuzlu Han Tesisleri’nde düzenlenecek programda çeyrek altın, başkanla yemek, Nevşehir Belediyespor forması, Belediye Başkanı Rasim Arı imzalı kitap ve sinema bileti hediyeleri ile kampanyaya katılanların adlarına dikilen fidanların sertifikaları dağıtılacak.

Nevşehir Belediyesi tarafından sigaranın insan sağlığına ve çevreye verdiği zarar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ‘İzmaritsiz Sokaklar’ sloganıyla başlatılan ödüllü sigara izmariti toplama kampanyasının ilk dönemi sona erdi. Proje çerçevesinde; 10 gram ve üzeri izmarit getiren tüm kişiler için adına fidan dikimi, 50 gram ve üzeri izmarit getirenlere sinema bileti, 100 gram ve üzeri izmarit getirenlere başkan imzalı kitap, 200 gram ve üzeri izmarit getirenlere Nevşehir Belediyespor forması, en çok izmarit getiren ilk 50 kişiye Belediye Başkanı Rasim Arı ile yemek ve en fazla izmarit getiren kişiye çeyrek altın hediyesi verilecek.

Bu akşam saat 18.00’da Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Topuzlu Han Sosyal Tesisleri’nde düzenlenecek olan programda ödül kazananlar Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından açıklanarak ödülleri dağıtılacak.

İlk döneminde Nevşehirlilerin büyük ilgi gösterdikleri ‘Temiz Şehir Nevşehir-İzmaritsiz Sokaklar Kampanyası’ Ocak ayında da devam edecek.

Yorumlar (0)
banner287
banner269
kapalı
Namaz Vakti 30 Aralık 2019
İmsak 06:23
Güneş 07:52
Öğle 12:49
İkindi 15:15
Akşam 17:36
Yatsı 18:59

Gelişmelerden Haberdar Olun

@