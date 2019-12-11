Son Dakika
İyilik İçin Yarıştılar
Doğa koleji öğrencileri ‘Bu Kış Beni Sen Giydir’ Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yardıma ihtiyacı olan başka okullardaki arkadaşları için kermes yaptılar.
Nevşehir 11.12.2019, 11:43
Doğa koleji öğrencileri ‘Bu Kış Beni Sen Giydir’ Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yardıma ihtiyacı olan başka okullardaki arkadaşları için kermes yaptılar.
Evlerinde annelerine hazırlattıkları birbirinden lezzetli yiyecekleri Büyük bir titizlikle satan öğrenciler, ihtiyacı olan kardeşlerine yardımcı olabilmenin mutluluğunu yaşadılar.
6°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 11 Aralık 2019
|İmsak
|06:14
|Güneş
|07:42
|Öğle
|12:39
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:50