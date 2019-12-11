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İyilik İçin Yarıştılar

Doğa koleji öğrencileri ‘Bu Kış Beni Sen Giydir’ Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yardıma ihtiyacı olan başka okullardaki arkadaşları için kermes yaptılar.

Nevşehir 11.12.2019, 11:43
İyilik İçin Yarıştılar
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Doğa koleji öğrencileri ‘Bu Kış Beni Sen Giydir’ Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yardıma ihtiyacı olan başka okullardaki arkadaşları için kermes yaptılar.

Evlerinde annelerine hazırlattıkları birbirinden lezzetli yiyecekleri Büyük bir titizlikle satan öğrenciler, ihtiyacı olan kardeşlerine yardımcı olabilmenin mutluluğunu yaşadılar.

Bu tür sosyal projelerin öğrencilerinizde paylaşabilmeyi ,kendisini karşısındakinin yerine koyabilme duygusunu geliştirdiğini biliyoruz. Bu sebeple minik yürekleri bu anlamlı etkinlikten dolayı tebrik ediyoruz.

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