İYİ Partinin yeni il başkanı Tuncay Karataş

NEVŞEHİR(MHA) Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde ülke genelinde parti teşkilatlarında yeni bir yapılandırmaya giden İYİ Parti tüm il başkanlarının ve yönetimlerinin istifalarını istemişti.

Kurucu il başkanı Serkan Canpolat ve beraberindeki il yönetimi istifalarını hem parti genel merkezine hem de dernekler müdürlüğüne sunmuşlardı.

Bir süredir merakla beklenen karar açıklandı ve İYİ Partinin yeni il başkanlığına son genel seçimlerde partinin Nevşehir Milletvekili aday adayı da olan Tuncay Karataş atandı.

Karataş önümüzdeki günlerde yeni il yönetimini belirleyerek kamuoyuna açıklayacak.