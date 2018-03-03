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İYİ Parti’de Serkan Canpolat dönemi sürüyor

İYİ Parti Nevşehir İl kongresi Ticaret Borsası konferans salonunda yapıldı. Genel kurula tek liste halinde katılan il başkanı Serkan Canpolat ve beraberindeki yönetim kurulu listesi göreve seçildi.

03 Mart 2018 Cumartesi 21:22
İYİ Parti’de Serkan Canpolat dönemi sürüyor
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Kongreye İYİ Parti Kurucular Kurulu, Genel İdare kurulu üyesi ve aynı zamanda teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcısı Halil İbrahim Oral’ın yanı sıra, İl Başkanı Serkan Canpolat, İl yönetimi, merkez ve ilçe ve ilçe başkanları ile yönetimleri, Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, CHP İl Başkanı Kamil Gülmez ve CHP’li yöneticiler katıldılar.

Partililerin de ilgi gösterdiği genel kurulda divanın oluşturulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in genel kurula katılan partililere mesajını Gülşehir ilçe başkanı Hamide Birsen Çankaya okudu.

Daha sonrasında İl Başkanı Serkan Canpolat’ın okuduğu partinin bütçe ve faaliyet raporları genel kurula katılan partililerce ibra edildi.

İYİ Parti Kurucular Kurulu, Genel İdare kurulu üyesi ve aynı zamanda teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcısı Halil İbrahim Oral genel kuruldaki konuşmasında; “Bugün Türkiye iki ayrı acıyı yaşıyor. Birileri Türkiye’deki bütün basın yayın organlarını esir almış gibi, sanki Afrin sadece onların meselesiymiş gibi haksız bir tutumla, İyi Partililerin hepsinin Mehmetçiğe dua ettiğini, onlar için secde ettiğini unuturcasına bir tavır içindeler. Onları Allah’a havale ediyorum. Bir tarafta canı acıyan Türk milletinin anaları, öbür tarafta haramzade ile memleketin ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyerek biriktirdikleri paraları sıfırlayarak yüreği acıyan Türkiye’de bir Cumhurbaşkanı. Her sıkıntıya girdiğinde bu millet birilerini getirdi başına koydu. 1980 ihtilalinde Turgut Özal’ı getirdi başına koydu. 1999- 2002 seçimlerinden sonra yaşanan bilgi kirliliğinin ardından 2002 yılındaki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı millet başımıza getirdi. Millet umut etti ve kendisini başımıza getirdi ama artık o dönemde bitiyor” açıklamalarında bulundu.

Siyasi konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Genel kurulda bir konuşma yaparak il başkanlığına aday olduğunu açıklayan Ömer Ay’ın liste oluşturamaması nedeniyle İl Başkanı Serkan Canpolat ve yönetim kurulu üyeleri tek liste ile seçime girdi.

Genel kurulda seçilen İl Başkanı Serkan Canpolat’ın listesinde; Süleyman Kurt, Doğan Demirses, İbrahim Ceylan, Selma Küçükgül, Yaşar Usalan, İrfan Yılmaz, Musa Ertaş, Mehmet Altan, Mustafa Yalçın, Hayri Genç, Esen Ertaş, Engin Karakaya, Ferhat Korkmaz, Kamuran Civelek, Mehmet Odabaşı, Cavit Ersoy, Metin Gençarslan, Melek Usalan, Zehra Kalaycı, Tuncay Karataş, Hatice Subaşı, İsmail Ceylan, Kamil Doğan, Metin Demir, Sevim Güleşer, Birgül Güngören, Yeliz Doğan, Narin Demirses, Mustafa Akdeniz, Hamdi Öz, Hikmet Dinç ve Fatma Uğurlu isimleri yer aldılar.  

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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