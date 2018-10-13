İYİ Parti’de ilçe başkanları görevden alınacak mı?

NEVŞEHİR(MHA) Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelindeki teşkilatlarında yeniden yapılandırmaya giden İYİ Parti’de il başkanı ve yönetimleri yeniden belirlenmişti. Bu görevlendirmelerin ardından ilçe başkanlarının da değişebileceği belirtiliyor.

Partide öncelikle merkez ilçe başkanı Veli Kopartan olmak üzere bir çok ilçe başkanının yerine yeni isimlerin atanabileceği belirtilirken, milletvekilliği adaylığı için görevinden istifa eden Ürgüp ilçe başkanı Hüseyin Sevindik’in yerine de kimin atanacağı merakla bekleniyor.

Henüz yeni oluşturduğu il yönetimini ve ilçelerde partinin yeniden yapılanma içerisine girip girmeyeceğini kamuoyuna açıklamayan İl Başkanı Tuncay Karataş’ın söz konusu soru işaretlerini ortadan kaldıracak açıklamalarda bulunması bekleniyor.