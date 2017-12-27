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İYİ Parti sosyal projeler geliştiriyor

İYİ Parti il ikinci başkanı Dr. Süleyman Kurt, Parti olarak gençlerin, çocukların madde bağımlılığından kurtarılması için çeşitli projelere imza atacaklarını söyledi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:31
İYİ Parti sosyal projeler geliştiriyor
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Bu projenin Nevşehir’deki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülmesini arzu ettiklerini kaydeden İYİ Parti İl İkinci Başkanı Dr. Süleyman Kurt, “Maalesef şehrimizde madde bağımlılığı orta öğretime kadar düşmüş durumda. Gençlerimizi, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bu illetten kurtarmak için İYİ Parti olarak sosyal projelere imza atacağız. Gençlerimizi, çocuklarımızı spora, sanatsal ve kültürel faaliyetlere yönlendirmek amaçlı çalışmalar içerisindeyiz. Hem hekim olarak, hem de partinin bir yöneticisi olarak bu çocuklar bizim çocuklarımız diyoruz. Bu projemizi sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütmek amacındayız. Gençlerimizi ipotek altından kurtarmak tek gayemiz” dedi.

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