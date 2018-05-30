İYİ Parti seçim gezilerini aralıksız sürdürüyor

İYİ Parti Nevşehir Milletvekili adayları Musa Ertaş, Fatih Mehmet Şahin ve Hüseyin Sevindik’in yanı sıra İl Başkanı Serkan Canpolat, Merkez İlçe Başkanı Veli Kopartan ile partili yöneticilerin Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa ve Taşkınpaşa köylerindeki seçim çalışmalarına iki köy halkı da yoğun ilgi gösterdi.

24 Haziran gecesi seçim sonuçlarıyla birlikte Türkiye’ye yepyeni bir güneşin doğacağını kaydeden İYİ Parti Nevşehir Milletvekili adayı Musa Ertaş, “Cesur ve İYİ insanların sayesinde 24 Haziran gecesi ülkemize yepyeni bir güneş doğacak. Desteklerinden dolayı Mustafapaşa ve Taşkınpaşa halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.