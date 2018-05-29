İYİ Parti Ortahisar ve Uçhisar Teşkilatları Açıldı

‘’Ulaşılmadık tek bir seçmen bırakmayacağız’’ sloganıyla sahaya çıkan İYİ Parti dün saat 16.00 da Ortahisar Belde Başkanlığı açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Ortahisar halkının yoğun ilgi ve alakası vardı. Dualarla açılan yeni belde başkanlığı ardından Milletvekili adayları Musa ERTAŞ, Fatih Mehmet ŞAHİN ve Hüseyin SEVİNDİK esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnafla seçim hakkında konuşan ve bilgi alışverişinde bulunan İYİ Parti vekil adayları onların desteklerinin ne kadar önemli olduğunu ve onlarsız bir eksik olacaklarını belirttiler.

Yoğun programlarına Ortahisar’ dan sonra Uçhisar’ da devam eden İYİ ler saat 18.00 de de Uçhisar Belde Başkanlığı açılışını gerçekleştirdiler. Burada da yoğun bir ilgi ve sevgi ile karşılanan İYİ Parti heyeti halkın tepkilerinden çok memnun olduklarını ve onların sevgisi ve desteği sayesinde kısa zamanda güzel gelişmeler kaydettiklerini belirtti. Dualarla açılan Uçhisar Belde Başkanlığı’ nda ziyaretçilerle dertleşen vekil adayları ardından Uçhisar esnafını ziyaret etti.