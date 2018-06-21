İYİ Parti Nevşehir Milletvekili Adayımız Musa Ertaş Mega FM de gündemi değerlendirdi.

24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için gündeme dair değerlendirmeler yapan Ertaş Türkiye’yi aydınlık geleceğe taşıyacak Seçim stratejileri ve projelerini anlattı

24 Haziran tarihine kadar sahada tüm teşkilat mensupları ile birlikte etkin bir çalışma yaptıklarını ifade etti. Seçim çalışmaları sırasında en çok karşılaştığı soru " Neden İYİ Parti, Öngörünüzü verdiğiniz MHP den Neden ayrıldınız" sorularına Dobra dobra cevap veren ERTAŞ “Ben hep dik durdum, düz yürüdüm, dürüst oldum"

ERTAŞ; “Milliyetçi Hareket Partisinden İYİ Partiye geçip milletvekili adayı olmam bana sıkça sorulan sorular arasında. Ben idealist duruşu olan, köşeli bir insanım. Siyaset dürüst ve ilkeli insanların işidir. Dik durdum, düz yürüdüm, dürüst oldum. İki ay öncesine kadar ağıza alınmayacak laflarla eleştirdiği partiyle bir araya gelinmesi beni ziyadesiyle üzdü. Ve o günlerde karar verdim İYİ Parti için. Zaten bu konuyla ilgili bana tekliflerde vardı. Vatanıma, milletime, halkıma, Şehrime hizmet için bu göreve talip oldum. Güçlü parlamenter bir sistemin devamından yanayım. Millet İttifakı ile Cumhur ittifakını ayıran en önemli özellikte bu bence. Siyasette son derece sıkıntılı günler geçiriyor ülkemiz. Her gün tehdit, baskı ile seçimlere gidilmez. Demokratik koşullarda herkes düşüncelerini açık, seçik ifade edebilmeli. Bir ülkenin bir kişinin iki dudağı arasında olmasına karşıyım. İYİ Parti de ideallerime uygun bir siyaset yapabileceğimi düşündüğüm için İYİ partideyim” dedi.

Seçim çalışmaları süresinde nerde ise gece gündüz Nevşehir’in ayak basmadık İl, ilçe, Belde, kasaba ve köy bırakmayan İYİ Parti 1. Sıra milletvekili adayı ERTAŞ Nevşehirli seçmenlere Hizmete geldikleri taktirde neler yapacaklarını aktardı.

"İYİ bir Nevşehir için tüm gücümüzle çalışıyoruz Çalışacağız"

Turizm, Ticaret ve Tarım’da Nevşehir’in daha İYİ bir konuma gelmesi için uğraş sarf edeceklerine dikkat çekerken, İYİ bir Nevşehir için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

İYİ Parti Nevşehir Milletvekili adayı ERTAŞ, “Nevşehir’imizin daha gelişmiş, daha refah içerisinde olması ve işsizliği yok etmek için 3T hedefinde olacağız. Tarım, Turizm ve Ticaret vazgeçilmez unsurlarımız olacak. Üretimin ve üretmenin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Üreten bir Nevşehir ve Türkiye güçlenecektir. Dış etkenlerden korunup insanlarımızın yaşam ve refah seviyesi artacaktır. İYİ Parti olarak fabrikaları satmak yerine fabrikaları kurmak hedefinde olacağız. Üreticinin ve işçinin daima yanında olacağız. Ayakları yere basan, güven veren, sağlam bir ekonomi olmadan Nevşehir’i ve Türkiye’yi geleceğe taşıyamazsınız. Bu yüzden Milletimizle sözleşme yaparak İYİ bir Nevşehir için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.