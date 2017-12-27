Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

İYİ Parti Nevşehir heyeti Aksaray il binasının açılışına katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Aksaray'da partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:30
İYİ Parti Nevşehir heyeti Aksaray il binasının açılışına katıldı
banner230

Aksaray il başkanlığının açılışına Nevşehir’den il başkanı Serkan Canpolat ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Partililerde katıldılar. Yaklaşık 50 kişinin Nevşehir’den katılım sağladığı il binası açılışı oldukça renkli görüntülere de sahne oldu. 
Ankara Caddesi üzerinde partililer tarafından karşılanan Genel Başkan Akşener, vatandaşlarla selamlaştı.
Burada vatandaşlara hitap eden Akşener, Aksaray’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İYİ Parti İl Başkanı Serkan Canpolat, Nevşehir’den Aksaray’daki il binası açılışına katılan yönetim kurulu üyelerine ve partililere teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim