İYİ Parti Nevşehir heyeti Aksaray il binasının açılışına katıldı

Aksaray il başkanlığının açılışına Nevşehir’den il başkanı Serkan Canpolat ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Partililerde katıldılar. Yaklaşık 50 kişinin Nevşehir’den katılım sağladığı il binası açılışı oldukça renkli görüntülere de sahne oldu.

Ankara Caddesi üzerinde partililer tarafından karşılanan Genel Başkan Akşener, vatandaşlarla selamlaştı.

Burada vatandaşlara hitap eden Akşener, Aksaray’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İYİ Parti İl Başkanı Serkan Canpolat, Nevşehir’den Aksaray’daki il binası açılışına katılan yönetim kurulu üyelerine ve partililere teşekkür etti.