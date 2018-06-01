İYİ Parti Milletvekili adayları seçim çalışmalarına hızla devam ediyor

Gülşehir seçim bürosu açılışı için Gülşehir’de bulunan İYİ Parti Milletvekili adayları Musa ERTAŞ, Fatih Mehmet Şahin, Hüseyin SEVİNDİK ve beraberindeki heyet esnafın sorunlarını dinledi.

Ziyarette Gülşehir Halkı tarafından gayet sıcak karşılanan heyet bu ziyaretlerin sadece seçim ve oy için olmadığını her zaman halk ile beraber olacaklarını belirtti.

Saat 17.00 da Gülşehir ilçe seçim bürosunun açılışına Gülşehir İYİ Parti ilçe Başkanı Halime Birsel Çankaya, Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy,İYİ Parti Milletvekili adayları Musa ERTAŞ, Fatih Mehmet Şahin, Hüseyin SEVİNDİK ve çok sayıda Halk katıldı. Duaların okunmasının ardından kurdele kesimi yapıldı.