İYİ Parti Milletvekili adayları seçim çalışmalarına devam ediyor

İYİ Parti Milletvekili Adayı Musa Ertaş patates ve soğan fiyatlarındaki artıştan yola çıkarak hükümetin yanlış tarım politikalarının hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ettiğini belirtti.

Milletvekili adayı Ertaş haftalardır dolar kurunu konuşan Türkiye’nin ilgisi, patates ve soğan kurunun dolar kurunu da geçmesi nedeniyle, cüzdandan sofraya döndü. Patatesin raflardaki fiyatı 6 liraya kadar çıkarken, soğanın fiyatı da 6 buçuk lirayı buldu. Fiyatların hızla artması karşısında Hükümet, daha önce et, fıstık, hububat ve baklagil de olduğu gibi çözümü ithalata sarılmakta buldu. Ekonomi bilgisi ancak ithalatla spekülatörlerin değil üreticinin cezalandırıldığını anlamayacak düzeyde olan Ekonomi Bakanı geçtiğimiz aylarda sadece Nevşehir de 300 bin ton patates depolarda çürürken gerekli önlemlerin alınmamasının fiyatları yükselttiğini anlayamıyor. Yeni ürünün piyasaya çıktığı dönemde patates soğan ithal etmek üreticiye ihanettir, ithalata ödeyeceğin parayı çiftçiyi desteklemeye ver dedi.

Musa Ertaş, bunların aklı fikri ithalatta. Üretim ekonomisi akıllarına gelmiyor. Ekonomiden anlamadıkları için dışarıdan ithal ediyorlar. Onlarda gayrı milli anlayışla ekonomiyi batırıyorlar dedi.