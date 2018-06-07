İYİ Parti Kozaklı haklıyla buluştu

Nevşehir İYİ Parti Milletvekili Adayı Musa ERTAŞ, Fatih Mehmet ŞAHİN ve İl Yönetimi Kozaklı ilçesine çıkarma yaptı.

İYİ Parti Kozaklı haklıyla buluştu
banner230

İYİ Parti Nevşehir Milletvekili adaylarının yanı sıra Kozaklı ilçe teşkilatının da hazır bulunduğu  ziyarette adeta ilçe de İYİ Parti rüzgarı esti. Esnaf ziyaretlerinde bulunan milletvekili adayları ve parti yöneticileri ilçede işyerlerini tek tek ziyaret ederek esnaflarla sohbet ettiler. Kozaklı merkez camiinde öğle  namazını ilçe cemaati ile birlikte kılan kılan İYİ  Partili heyet  birde cenaze namazına katıldılar.

İYİ Parti 1. Sıra Milletvekili adayı ERTAŞ Kozaklı esnaf ziyaretinden oldukça memnun olduğunu belirtirken Kozaklı Halkının 24 Haziranda yapılacak olan seçimlerde kendilerine destek olacaklarından emin olduğunu söyledi.

YORUM EKLE
Gönder