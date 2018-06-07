İYİ Parti Kozaklı haklıyla buluştu

İYİ Parti Nevşehir Milletvekili adaylarının yanı sıra Kozaklı ilçe teşkilatının da hazır bulunduğu ziyarette adeta ilçe de İYİ Parti rüzgarı esti. Esnaf ziyaretlerinde bulunan milletvekili adayları ve parti yöneticileri ilçede işyerlerini tek tek ziyaret ederek esnaflarla sohbet ettiler. Kozaklı merkez camiinde öğle namazını ilçe cemaati ile birlikte kılan kılan İYİ Partili heyet birde cenaze namazına katıldılar.

İYİ Parti 1. Sıra Milletvekili adayı ERTAŞ Kozaklı esnaf ziyaretinden oldukça memnun olduğunu belirtirken Kozaklı Halkının 24 Haziranda yapılacak olan seçimlerde kendilerine destek olacaklarından emin olduğunu söyledi.