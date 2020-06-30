İYİ Parti il kongresine 3 adayla giriliyor

NEVŞEHİR(MHA) 2 Yılda üç il başkanı değiştiren Kurucu il başkanı Serkan Canpolat'ın ardından Tuncay Karataş'ın ardından da Ali Karaaslan'ın görev yaptığı İYİ Parti'de şu ana kadar Serkan Canpolat, Caner Demir ve Ömer Ay il başkanlığına aday olduklarını açıklayan isimler oldu.

Her üç adayında il başkanlığı yarışını kazanabilmek için kamuoyundan uzak, ilçe ziyaretlerine ağırlık verdiklerini gözleniyor.

05 Temmuz Pazar günü yapılacak olan il kongresi öncesinde Canpolat, Demir ve Ay arasından bir adayın adaylıktan çekilmesi de beklenmiyor.