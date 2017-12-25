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İYİ Parti İl başkanlığından önemli duyuru

İYİ Parti İl Başkanı Serkan Canpolat, 26 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek olan Aksaray il binasının açılış programına katılmak isteyenlerin en geç 10.30’da il binası önünde hazır bulunmaları gerektiğini belirtti.

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:37
İYİ Parti İl başkanlığından önemli duyuru
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Canpolat, “İYİ Parti Aksaray il başkanlığımızın hizmet binasının açılışı 26 Aralık Salı günü Saat 11.30’da Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Sayın Genel İdare Kurulu Üyelerimiz, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Koray Aydın ve Aksaray teşkilatlarımızla birlikte yapılacak. Nevşehir’den söz konusu açılış programına katılmak isteyenlerin en geç 10.30’da parti il binamızın önünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Şimdiden Aksaray il teşkilatımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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