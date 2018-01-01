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İYİ Parti İl Başkanından yeni yıl kutlaması

İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Serkan Canpolat, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:00
İYİ Parti İl Başkanından yeni yıl kutlaması
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İYİ Partinin 2018 yılında da Türk halkına umut vermeye devam edeceğinin altını çizen İYİ Parti İl Başkanı Canpolat, “Acısı, tatlısı, sevinci, hüznüyle bir yılı daha geride bırakırken, ülkemiz ve Nevşehir’imiz adına güzel gelişmelerin yaşanacağına inandığım 2018 yılını sizlerle birlikte karşılamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Yeni yılda, huzura ve mutluluğa olan umudumuzu tazeleyerek, beklentilerimize ulaşmak için çok çalışıp, İYİ Parti olarak ayrıştıran değil, birleştiren ötekileştiren değil yüce millet olma ruhuyla milletimizin, ülkemiz insanlarının umutlarına tercüman olacağımızı düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni eder, Türk milletimizin, Nevşehir halkımızın yeni yılını en içten duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.

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