İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay: MHP'nin varlığı tartışılır hale geldi

NEVŞEHİR(MHA) Gazeteci Ali Çamur'un hazırlayıp sunduğu Haber Panorama isimli programla ülke ve şehir gündemine dair değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay, "Şu anda Milliyetçi Hareket Partisinin varlığı bile tartışılır bir hale geldi. Hatta AK Parti açıklamadan Sayın Bahçeli yapılacak işleri açıklıyor ardından destek açıklamasında bulunuyor. Mesela Cumhurbaşkanlığı seçimi. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamadı ancak Sayın Bahçeli kendisine desteğini açıkladı. Böyle bir siyaset olmaz. Bir siyasi partinin kendisine özgü görüşleri olur. Mesela Sayın Bahçeli'nin pahalılıktan ve yoksulluktan bahsettiği yok. Eğitim politikaları, dış ve iç politika, sanayileşme, tar8ım gibi konularla ilgili Sayın Bahçeli'nin bir açıklaması yok. Öyle bir davası yok. Tayyip Erdoğan'ı destekleme davası. Daha önce Tayyip Erdoğan'a küfretme davası vardı. 2015 yılına kadar küfretti. 2015 7 Haziran seçimlerini Tayyip Bey kaybedince Devlet Bey imdadına yetişti. Kendisi o seçimde 80 Milletvekili kazanmıştı. Bir sonraki seçimde bu milletvekillerinin 40'ını geri AK Partiye vererek AK Partinin tekrar iktidar olmasını sağlamıştı. Ondan beridir de desteğini sürdürüyor. MHP İl Başkanı ve yöneticileri benim kardeşlerim. Benim onlarla sorunum yok. Ama MHP politika yapmıyor. AK Partiyi destekliyor. Böyle bir parti var mı, yok mu, ülkeyi yönetmeye talip mi bilmiyoruz" dedi.