İYİ Parti İl Başkanı Canpolat,Yönetim Kurulu Üyeleri İle Birlikte Ünver’i Ziyaret Etti

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Türkiye’de demokrasinin gelişimi açısından olduğu kadar, ülkedeki demokrasi kültürünün de gelişmesi anlamında siyasi partilerin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kongrede göreve getirilen İyi Parti Nevşehir İl Başkanı Serkan Canpolat ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyen Belediye Başkanı Hasan Ünver, 2004’de Belediye Başkanı olduktan itibaren bugüne kadar hiçbir şekilde siyasi parti ayrımı yapmadan hizmet ürettiklerini dile getirdi. Ünver daha sonra şöyle konuştu: “ 14 yıllık görev süremiz içerisinde hiçbir kişinin siyasi düşüncesini sormadım, hangi kimliğe sahip olduğunu bile öğrenmeden, daha iyi hizmeti, daha etkin ve verimli çalışmayı nasıl yapabiliriz, bunu ortaya koymaya çalıştım. Şehrimizdeki tüm siyasi partilere karşı eşit bir düzey içerisindeyiz. Şehrimizi ziyaret eden siyasi partilerin genel başkan ve üst düzey yöneticileri bizlerin de misafiri, hep bu açıdan değerlendiriyorum. Siyasi partiler, ülkemizde demokrasinin gelişiminin yanı sıra, demokrasi kültürünün de gelişmesi açısından vazgeçilmezdir. Siyasi hayatınızda başarılar diliyorum.” dedi.

İyi Parti İl Başkanı Serkan Canpolat’ de, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’e kendilerine gösterdikleri yakınlıktan dolayı teşekkür etti.