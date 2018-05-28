İYİ Parti'den Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret

Ziyarette konuşan İYİ Parti İl Başkanı Canpolat, seçim çalışmalarının sorunsuz bir şekilde sürdüğünü belirterek, “Nevşehir küçük bir yer. Birbirimize art niyetli bakmamak lazım. Böyle bakmadığımız zaman sorun olmuyor.” dedi.

İYİ Parti milletvekili adayı Musa Ertaş da partilerin demokrasinin gereği olduğunu ifade ederek, “Makamlara işi bilen insanların gelmesi gerekiyor. İlkeli, dürüst, işi bilen insanlar ülkemize ve ilimize önemli katkılar sağlar.” diye konuştu.

Siyasette iyi bir seviye geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Ertaş, “Diğer partilerdeki arkadaşlarla karşı karşıya gelmenin bir anlamı yok. Bizim teröre destek veren partiler haricinde kırmızı çizgimiz yok” ifadelerini kullandı.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İYİ Parti yöneticilerine teşekkür etti.

Partiler kadar gazetecilerin de demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu kaydeden Ekici, "Siyasetçiler ve gazetecileri birbirinden ayıramayız. İki kesimde birbirine ihtiyaç duyar. Bu yüzden ülkemiz ve ilimizin gelişmesi, kalkınması için siyasetçiler kadar biz de elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.