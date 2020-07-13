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İYİ Parti'de görev dağılımı yapıldı
İYİ Parti Nevşehir İl yönetimine seçilen asıl ve yedek 50 üye toplanarak aşağıdaki şekilde görev dağılımı yaptı.
Nevşehir 13.07.2020, 09:18
NEVŞEHİR(MHA) İl Başkan Yardımcıları: Erkan Kocamaz, Yaşar Usalan,
Kadınlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Nurdan Demirsoy
Teşkilattan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Bahtiyar İllez
Eğitim, Kültür, Sanat Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Hüseyin Sevindik
Basından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Hasan Yarımca
Yurt Dışı İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ahmet Yücel
Hukuk Ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Av. Engin Karakaya
İl Sekreteri: Av. Ertuğrul Erdem
İl Sekreter Yardımcısı: Nevzat Ağıllı
İl Muhasibi: Emine Şaffak
İl Muhasip Yardımcısı: Mehmet Erdoğan