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İYİ Parti'de görev dağılımı yapıldı

İYİ Parti Nevşehir İl yönetimine seçilen asıl ve yedek 50 üye toplanarak aşağıdaki şekilde görev dağılımı yaptı.

Nevşehir 13.07.2020, 09:18
İYİ Parti'de görev dağılımı yapıldı
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NEVŞEHİR(MHA) İl Başkan Yardımcıları: Erkan Kocamaz, Yaşar Usalan,

Kadınlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Nurdan Demirsoy

Teşkilattan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Bahtiyar İllez

Eğitim, Kültür, Sanat Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Hüseyin Sevindik

Basından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Hasan Yarımca

Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Mehmet Güngören

Yurt Dışı İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ahmet Yücel

Hukuk Ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Av. Engin Karakaya

İl Sekreteri: Av. Ertuğrul Erdem

İl Sekreter Yardımcısı: Nevzat Ağıllı

İl Muhasibi: Emine Şaffak

İl Muhasip Yardımcısı: Mehmet Erdoğan

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