İYİ Parti'de bayram heyecanı yaşandı

İyi Parti Nevşehir il başkanı Serkan Canpolat İYİ Parti Merkez ilçe başkanı veli kopartan ve Milletvekili adayları Musa Ertaş, Fatih Mehmet Şahin, Hüseyin Sevindik ve il ve ilçe teşkilatının yanı sıra. Demokrat Parti İl Başkanı Murat Kul da bayramlaşma programında hazır bulundu.

Bayramlaşma programında konuşan İl Başkanı Serkan Canpolat, “ il ve İlçe teşkilatı olarak öncelikle tüm islam alemine iyi bayramlar diliyorum. Bugün parti olarak ilk bayramımızı yaşıyoruz. Bundan çok kısa bir süre sonra 24 Haziran’da da ikinci bayramımızı yaşayacağız” ifadelerini kullandı.