İYİ Parti bayramlaşma bayramın ilk günü

İl Başkanı Serkan Canpolat ve Merkez ilçe başkanı Veli Kopartan’ın ilk bayramlaşma programı da olacak program bayramın ilk günü il binasında 10.00’da başlayacak.

İYİ Partinin Nevşehir Milletvekili adayları Musa Ertaş, Fatih Mehmet Şahin ve Hüseyin Sevindik’in de katılacakları bayramlaşma programında seçime bir hafta kala siyasi değerlendirmelerde de bulunulacak.

İYİ Parti İl Başkanı Serkan Canpolat, Ramazan bayramının tüm İslam Alemine, Türk Milletine, Nevşehir halkına ve tüm partililerine hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.