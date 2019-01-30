İYİ Parti Başkan Adayı Özkan'dan Ticaret Borsası'na ziyaret

İYİ Parti Nevşehir İl Yönetim Kurulu üyeleri ve Nevşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özkan,31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler dolayısıyla Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş' ı makamında ziyaret etti.

İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özkan burada yaptığı konuşmasında ‘Amacımız Daha Güzel bir Nevşehir bu amaç doğrultusunda çalışmalarımız projelerimiz var. Umarım halkımız 31 Mart tarihinde bizi Belediye Başkanlığına taşırsa Bu Projelerimizi Hayata geçirmek için çalışacağımızın bilinmesini isterim’ dedi. Ziyarette Nevşehir’de son gelişmeler ve seçim süreci konuşuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'ta, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İYİ Parti Başkan adayı Özkan'a başarılar dileyerek, seçimlerin ülkemiz ilimiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini diliyoruz" dedi.

Ziyarette Nevşehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Havalı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Seçen‘de hazır bulundu.