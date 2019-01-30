İYİ Parti adayı Özkan’dan ziraat odası ve birlik başkanlığına ziyaret

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Salih Çelikbaş ile bir süre sohbet eden İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özkan, yakın bir tarihe kadar tarımda kendi kendine yetebilen bir ülke iken Türkiye’nin son yıllarda tarım ürünlerinin büyük bir bölümünü ithal eder hale gelmesinin büyük bir üzüntü verdiğine dikkat çekti.

STK ziyaretleri kapsamında Nevşehir esnaf sanatkarlar odaları birlik başkanlığını da ziyaret eden İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özkan, burada birlik başkanı Mehmet Pınarbaşı ve Başkan Vekili Cengiz Taşhan ile bir süre sohbette bulundu.

Nevşehir esnaf sanatkarının sorunlarını yakından, bizzat içerisinde yer alarak bildiklerini söyleyen Özkan, esnafın sorunlarının seçilmeleri durumunda kendi dönemlerinde en minimum seviyeye indirileceğini ifade etti.