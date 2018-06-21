İYİ Parti Adayı Ertaş dan Yoğun Çalışma

İYİ Parti milletvekili adayı Musa Ertaş seçim çalışmalarına esnaf gezisi ile devam ediyor.

İYİ Parti Adayı Ertaş dan Yoğun Çalışma
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Nevşehir İYİ parti il başkanı Serkan Canpolat ve merkez İlçe Başkanı Veli kopartan ve  beraberindeki ilçe yönetimi nin yoğun katılımı ile gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri esnaf tarafından büyük ilgi gördü. 

İyi Parti  Milletvekilli Adayı Musa Ertaş, esnafla ülkenin ekonomisi hakkında sohbet etti. Ekonomik sıkıntıdan şikayet eden bir esnaf, ‘’Ürünlerin ithal edilmesinden bıktık. Piyasa berbat. Durgunluk var’’ demesi üzerine Ertaş  şunları kaydetti:

‘’Nakit sıkıntısı var. Her şeyden vergi alıyorlar. Vatandaş para kazanamıyor. Emeklinin, asgari ücretlinin maaşı belli. Meral Hanım bu sıkıntıları düzeltecek. Siz bizi destekleyin yeter.’’ Ertaş’ın   ziyaret ettiği esnaflar , İyi Parti’nin memlekete hayırlı olmasını diledi.

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