İYİ Parti Adayı Ertaş dan Yoğun Çalışma

Nevşehir İYİ parti il başkanı Serkan Canpolat ve merkez İlçe Başkanı Veli kopartan ve beraberindeki ilçe yönetimi nin yoğun katılımı ile gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri esnaf tarafından büyük ilgi gördü.

İyi Parti Milletvekilli Adayı Musa Ertaş, esnafla ülkenin ekonomisi hakkında sohbet etti. Ekonomik sıkıntıdan şikayet eden bir esnaf, ‘’Ürünlerin ithal edilmesinden bıktık. Piyasa berbat. Durgunluk var’’ demesi üzerine Ertaş şunları kaydetti:

‘’Nakit sıkıntısı var. Her şeyden vergi alıyorlar. Vatandaş para kazanamıyor. Emeklinin, asgari ücretlinin maaşı belli. Meral Hanım bu sıkıntıları düzeltecek. Siz bizi destekleyin yeter.’’ Ertaş’ın ziyaret ettiği esnaflar , İyi Parti’nin memlekete hayırlı olmasını diledi.