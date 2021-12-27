İyi ki Varsın Eren filmi Ürgüp'te sinemaseverlerle buluşacak

Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in hayatını konu edinen TRT Ortak Yapımı film, Türkiye, Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka ile birlikte aynı anda Ürgüp Belediyesi sinema salonunda 1 Ocak'ta vizyona girecek.

Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan film Ürgüp Belediyesi sinema salonunda gösterimde olacak.



Yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği, İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek'in başrolleri paylaştığı filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.



Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı filmde, iki şehidin hayat hikayesi, çalışkan, fedakar ve sevgi yüklü insanların yaşamlarından kesitlerle beyazperdeye yansıtıldı.

Ürgüp Belediyesi sinema salonunda tam bilet 12 TL Öğrenci Bileti 10 TL

1 Ocak'tan itibaren her gün 11:00 - 13:00 - 16:00 - 19:45 ve 21:40 saatlerinde