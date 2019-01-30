İYC’nin başkanı yeniden Avlanmaz

Nevşehir İlim Yayma Cemiyetinin olağan genel kurulu hafta sonunda yapıldı.

İYC’nin başkanı yeniden Avlanmaz
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NEVŞEHİR(MHA) Gerçekleştirilen 3. Olağan genel kurul toplantısında ilim yayma cemiyetinin başkanlığına yeniden Ahmet Avlanmaz seçildi.

Yapılan genel kurulda Nevşehir İlim Yayma Cemiyetinin yönetiminde; Ahmet Avlanmaz (Başkan), Zülfikar Durmuş, Mustafa Özdemir, Mustafa Özdemir, Şefik Çelebi, Atilla Seçen, Fatih Güneş ve Mustafa Sağlam isimleri yer aldı.

Cemiyetin denetleme kurulunda; Murat Özkaya, A. Rasim Salaş ve İlhan Kahraman isimleri yer alırken, genel kurul delegeliğine Ahmet Avlanmaz seçildi.

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