İYC’nin başkanı yeniden Avlanmaz

NEVŞEHİR(MHA) Gerçekleştirilen 3. Olağan genel kurul toplantısında ilim yayma cemiyetinin başkanlığına yeniden Ahmet Avlanmaz seçildi.
Yapılan genel kurulda Nevşehir İlim Yayma Cemiyetinin yönetiminde; Ahmet Avlanmaz (Başkan), Zülfikar Durmuş, Mustafa Özdemir, Mustafa Özdemir, Şefik Çelebi, Atilla Seçen, Fatih Güneş ve Mustafa Sağlam isimleri yer aldı.
Cemiyetin denetleme kurulunda; Murat Özkaya, A. Rasim Salaş ve İlhan Kahraman isimleri yer alırken, genel kurul delegeliğine Ahmet Avlanmaz seçildi.