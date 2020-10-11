İYC 70 yaşında

NEVŞEHİR(MHA) 11 Ekim 1951 Yılında kurulan, Türkiye genelinde 170 Şubesi bulunan İlim Yayma Cemiyetinin Ülke genelinde bir çınar gibi büyümeye, faaliyetlerini etkinleştirmeye devam ettiğini belirten Nevşehir İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Mustafa Özdemir, "Bugün İlim Yayma Cemiyetinin (11.10.1951) 70. kuruluş yıldönümü münasebeti ile 170 şube başkanı ve Genel Merkez yöneticilerimizle bir toplantı yaptık. Toplantı sonunda da okunan 280 hatmi şerif ve Yasini şeriflerin duasında da hasıl olan ecir ve sevabı başta İlim Yayma Cemiyetimizin Kurucuları ve kuruluşundan günümüze kadar hizmeti geçmiş hizmetini devam ettiren yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve müteberrilerimizin geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik. Rabbim kabul etsin" açıklamasında bulundu.