İtfaiyeden 'Baca Temizliği' Uyarısı

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, karbonmonoksit zehirlenmeleri ve kış aylarında çıkan yangınların genellikle bacaların tıkanması sonucu meydana geldiğine dikkat çekti.

Tahliye edilemeyen karbonmonoksit gazlarının ölümlere, zamanla oluşan kurumların tutuşmasının ise yangınlara neden olduğuna dikkat çeken yetkililer, vatandaşları mutlaka bacalarını temizletmesi ve kontrol ettirmesi yönünde uyardı.

Baca yangınlarından ve zehirlenmelerden korunmak için sanayide 3 ila 6 ayda, konutlarda da yılda en az bir kere bacaların temizletilmesinin hayati öneme sahip olduğunu aktaran yetkililer, bu işlemin ise mutlaka profesyonel ekipler tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.