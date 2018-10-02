İşyerinin Önünde Sabaha Kadar Nöbet Tuttu

Nevşehir Yeni Sanayi Sitesinde işyerinin önündeki yolun sıcak asfalta kavuşmasının ardından, sıcak asfaltlı yolun ağır tonajlı araçlarla bozulmasını önlemek için sanayi esnaflarından Hikmet Gönenç, sabaha kadar yolu kontrol altında tuttu. Yola döşenen sıcak asfaltın zarar görmemesi için gece uykusunu terk eden Gönenç “ Yıllardan beri bizler bu anı bekliyorduk. Asfalta bir zarar gelmemesi için bir gece uykusuz kalmışım, hiç önemli değil.” Dedi.

Nevşehir Yeni Sanayi Sitesi’nde 49 yıldan beri oto döşemeciliği yapan Hikmet Gönenç, esnaf arkadaşları ile bir araya gelerek, yapılan sıcak asfalt yol nedeniyle Belediye Başkanı Atilla Seçen’e teşekkür etti.

Yıllardan beri işyerlerinin önünün sıcak asfalt ile kaplanması için çaba harcadıklarını söyleyen Gönenç, bu yönde isteklerini Belediye Başkanı Atilla Seçen’e ilettiklerini ve hiç zaman kaybetmeksizin işyerlerinin önünün sıcak asfalt ile kaplandığını söyledi.

Gönenç “ İşyerimizin önü kilitli parke taşı ile döşeli idi. Özellikle ağır tonajlı araçların geçişi ile yolda ciddi bozulmalar meydana geliyordu. Sürekli olarak bu yolun sıcak asfalt ile daha sağlam bir zemine kavuşturulacağını belirtmemize karşın, olumlu bir karşılık alamamıştık. Ancak Şehitlik Köprülü Kavşağına kadar olan yolun sıcak asfaltla kaplanması çalışmaları başladığı süreçte, Belediye Başkanımız Atilla Seçen’e bu konuyu ilettik ve bir gece esnaf arkadaşlarımızın da yararlanacağı yol sıcak asfaltlı hale getirildi. Asfalta bir zarar gelmemesi için yolun sabaha kadar kontrol altında tutulması gerekiyordu ve bunun için bir gece uykusuz kalmışım, hiç önemli değil. Bize karşılık yapılan bu hizmetten dolayı Belediye Başkanımız Atilla Seçen’ e teşekkür ediyoruz” dedi.

Bölgedeki çeşitli meslek dallarında faaliyet gösteren esnaflarda, işyerlerinin bulunduğu alanın kilitli parke taşı döşeli olması nedeniyle yoldan geçen ağır tonajlı araçların geçişlerinin yolda yer yer bozulmalara neden olduğunu belirterek, sıcak asfaltla birlikte bu yöndeki sıkıntılarının ortadan kalktığını dile getirdiler ve Belediye Başkanı Seçen’e teşekkür ettiler.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’de hizmet karşısında fedakarlık yapan sanayi esnafı Hikmet Gönenç’i akşam işyerinde ziyaret ederek, yaptığı bu hareket karşısında teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 16:17