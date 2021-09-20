İstişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı

NEVŞEHİR(MHA) AK Parti de kadın kolları genel başkanının da katılımıyla kadın kolları istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya katılan İl Başkanı Ali Kemikkıran, "Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Keşir’i şehrimizde ağırladık. İlk olarak Ticaret Borsası Salonunda İl Kadın Kolları Başkanım Bilgiç’in ev sahipliğinde, şehrimizin yüz akı kadınlarımızla istişare ve değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Ardından Kültür Merkezinde Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali programı kapsamında şehrimizde hibe teşvikinden faydalanan kadınlarımızın başarı öykülerini dinledik. Son olarak evimizde İl Başkanlığımızda, teşkilat mensuplarımızla birlikte Sn. Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Keşir hanımefendi ile birlikte sohbet ettik. Ziyaretleri ve değerli katılımları için kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.