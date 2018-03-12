İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 97. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’un anma günü kutlandı

Nevşehir’de İstiklal Marşı’nın TBMM tarafından kabul edilişinin 97.yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Nevşehir Lisesi tarafından düzenlenen İstiklal Marşı’nın TBMM tarafından kabul edilişinin 97.yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’un anma etkinliği, fuayene salonunda Nevşehir Lisesi öğrencilerinin büyük vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un fotoğraflarının sergilenmesi ile başladı.

Sergi açılışına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit, Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ile daire ve okul müdürleri katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan İstiklal Marşı’nın TBMM tarafından kabul edilişinin 97.yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Anma programı, Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’in günün anlam ve önemini dile getiren konuşması ile devam etti.

Demir, törendeki konuşmasında milli birliğimizi güçlendiren ve milli duygularımızı coşturan İstiklâl Marşı’mızın, büyük yurt sevgisini, paylaştığımız ortak değerlerimizi, ortak ülkümüzü anlatan dizeleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının en önemli simgelerinden olduğunu dile getirdi. Demir daha sonra konuşmasına şöyle devam etti: “ Büyük şair Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklâl Marşı, dünyadaki en haklı, en kutsal savaşlardan birini ,sömürgeciliğe karşı verilmiş ilk kurtuluş savaşını, milli haykırışı, direnişi ve heyecanı anlatan eşsiz bir eserdir. Mehmet Akif, güçlü anlatımıyla seçkin bir eser oluşturmuş, özlü dizeleriyle milletimizin, ülkesine yönelen tehditlere kararlılıkla direneceğini, bağımsızlığını şartlar ne olursa olsun koruyacağını dünyaya duyurmuştur. Merhum Akif’i hakkı ile anlak ona minnet borcunu ödemeyi gerektirir. Bu borcu ise onu okuyarak, anlayarak ve onu hissederek ancak ödeyebiliriz” diye konuştu.

Düzenlenen programda Nevşehir Lisesi öğrencisi Ali Burunsuz, Mehmet Akif ve Gençlik konusundaki konuşmasının ardından Nevşehir Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Oratoryo seslendirildi.

Etkinlik, İstiklal Marşı’nın TBMM tarafından kabul edilişinin 97.yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’un anma günü nedeniyle il genelinde düzenlenen ‘İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması’nda dereceye giren ortaokul ve lise öğrencilere ödülleri, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, ve Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver tarafından takdim edildi.

Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Hasan Ünver, daha sonra programı gerçekleştiren Nevşehir Lisesi öğrenci ve öğretmenlerini tebrik etti ve toplu fotoğraf çektirdiler.

.

.

.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2018, 13:26